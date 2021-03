'Epidemija je bila večja preizkušnja, kot se je kazalo na samem začetku'

V Sloveniji smo epidemijo razglasili osem dni po prvi potrjeni okužbi. Takrat smo v državi imeli 96 potrjenih okužb s koronavirusom. Tudi premier Janša, ki je prisegel skoraj pred natanko enim letom, je dejal, da to leto nima primerjave v zgodovini. A kljub temu ga je glede izzivov, naporov, intenzivnosti in ukrepov, ki jih je morala vlada v tem času sprejeti, primerjal z letom 1991 in časom osamosvajanja.

