Epidemija podaljšana za 60 dni, Kacin se poslavlja od vloge vladnega govorca

Dnevnih podatkov o koronavirusu, ukrepih in krivcih ne bo več sporočal vladni govorec in veleposlanik Jelko Kacin. Vlada ga je namreč imenovala za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, v novi vlogi pa bo usklajeval logistični del množičnega cepljenja ter skrbel za izmenjavo informacij in podatkov o cepljenju. Tako je še zadnjič napovedal podaljšanje epidemije za še 60 dni. Dejstvo namreč je, da se epidemija pri nas ne umirja. In da se bolniške postelje s covid bolniki niso dovolj izpraznile v pričakovanju tretjega vala.