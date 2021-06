Epidemija vplivala na duševno zdravje, število otrok in mladostnikov v stiski narašča

Epidemija covida-19 je po ugotovitvah strokovnjakov prinesla poslabšanje duševnega zdravja celotne populacije, še posebej pa je to očitno pri mladih. Tudi v pedopsihiatričnih ambulantah se potrebe povečujejo iz dneva v dan. Otrok in mladostnikov, ki potrebujejo pomoč, je toliko, da jih ne morejo več sprejemati, zato se podaljšujejo tudi čakalne vrste. Jasno je, da je stanje alarmantno, zato so na NIJZ pozvali k takojšnjemu skupnemu ukrepanju vlade, vseh pristojnih ministrstev in stroke. O stiskah med mladimi smo se v studiu pogovarjali z Ajdo Erjavec iz Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije.

