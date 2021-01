Epidemija se umirja, projekcije nakazujejo na prvo sproščanje ukrepov

Kljub temu, da se na cepljenje še ne gre zanašati, se epidemija vendarle umirja. In če število okužb v zadnjih dneh vztrajno upada, se to zaenkrat še ne pozna v zasedenosti postelj. V nedeljo je bolnišnično zdravljenje potrebovalo 17 bolnikov več kot dan prej, na intenzivni negi so zdravili štiri osebe manj. Umrlo je 26 oseb. V drugem valu se je okužilo približno 26 odstotkov prebivalstva, reprodukcijsko število je zdaj vendarle padlo pod 1, kar pomeni, da vsak Slovenec okuži manj kot eno osebo. Kmalu bi po napovedih lahko vstopili v rdečo fazo, ki predvideva prvo sproščanje ukrepov. Kaj bo strokovna skupina predlagala vladi?

