Epidemija zamajala sistem čakalnih dob, ki so pri nas občutno predolge

Na operacijo kolena je treba povprečno čakati več kot leto, v UKC Ljubljana celo tri leta. Za operacijo krčnih žil, sive mrene in nevromišično elektrodiagnostiko čaka pri nas največ ljudi nad dopustno mejo. Najdlje je treba čakati v UKC Ljubljana, predvsem na ortopedski kliniki. In prav zaradi dolgih čakalnih vrst za preglede pri specialistih se marsikateri plačnik zavarovanja, ki si to lahko privošči, odloči za samoplačniški obisk, da bi hitreje prišel do diagnoze.

