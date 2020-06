Ukrepi za različne gospodarske dejavnosti kljub preklicu epidemije še vedno ostajajo v veljavi. Tako je še vedno treba imeti maske v javnem potniškem prometu in zaprtih javnih prostorih, če ni mogoče zagotoviti več kot meter in pol razdalje med osebami. Obvezno ostaja tudi nošnja vizirjev v frizerskih salonih ter razkuževanje taksijev po vsaki stranki. Kako na to gleda gospodarstvo?

