Epidemiolog Fafangel izstopil iz strokovne skupine

"Z današnjim dnem nepreklicno izstopam iz strokovne skupine za covid-19," je v pismu, naslovljenem na zdravstvenega ministra, zapisal prvi epidemiolog v državi, Mario Fafangel. Gre za popolnoma profesionalno odločitev, saj naj bi bile sprejete odločitve velikokrat v nasprotju z epidemiološko stroko in zato v skupini ne more in ne želi več sodelovati, je še zapisal Fafangel, ki je prvič iz strokovne skupine izstopil že decembra lani.

