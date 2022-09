"Ne moremo se delati, da covida ni, to nas bo v prihodnje drago stalo". Tako o novih 2400 primerih Mario Fagangel, ki opozarja, da je prisotnost virusa v Sloveniji že previsoka. Zato je še enkrat pozval k cepljenju, predvsem s cepivi, ki uspešno ščitijo tudi pred različico omikron. Prva pošiljka, 152 tisoč odmerkov Pfizerja in 33 tisoč Moderne, je v Slovenijo prispela v začetku tedna in čeprav zanimanja zanje sprva ni bilo, se zdaj vsaj v Zdravstvenem domu Ljubljana povečuje.