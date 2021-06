Epidemiološke razmere po Evropi se izboljšujejo

Medtem ko smo v Sloveniji zadostili lastnim kriterijem za zeleno barvo, smo, gledano z evropskega stališča, še vedno rdeči. Evropski kriterij za oranžno fazo je, da ima država ali pozitivnih več kot štiri odstotke testov, vendar 14-dnevno povprečje novih okužb ne presega 50 na 100 tisoč prebivalcev, ali drugič, ko je pozitivnih testov manj kot štiri odstotke in od 25 do 150 novih okužb na 100 tisoč prebivalcev. 14-dnevna incidenca v Sloveniji je po zadnjih podatkih 168 na 100.000 prebivalcev. Kakšna pa je trenutna epidemiološka slika v Evropi in svetu?

