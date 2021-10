Po sedanjih napovedih Inštituta Jožef Štefan pa od zloma zdravstvenega sistema tudi mi nismo več daleč, nekatere bolnišnice že zdaj pokajo po šivih. Ponekod so, predvsem kar se tiče intenzivnih enot, maksimalno število že dosegli.

"Srečujemo ljudi v trgovinah, ki nekako ignorirajo nošenje mask ali jo nosijo nepravilno, vsak tretji, četrti ima masko pod nosom, hkrati ljudje, ko zapuščajo javne prostore, ne razkužijo rok," opozarja pomočnik direktorja za zdravstveno nego zdravstvenega doma Maribor Aleksander Jus in dodaja, "enostavno smo morda preveč dolgo odlašali s striktnim preverjanjem karanten in pogoja PCT". "Verjetno bi bila bistveno drugačna zgodba, če bi se nam lani, januarja, februarja zgodil Bergamo," meni Carotta.

"Slovensko zdravstvo ni dopustilo Bergama. Nismo dopustili kaotičnih razmer, nismo dopustili smrti na urgencah," pove specialist kirurg Splošne bolnišnice Jesenice Robert Carotta . Kljub nekaterim omejitvam, nadaljuje koordinator za covidne postelje Carotta, se je in se pri nas še vedno lagodno živi. "Cepljenje in problematike covida s tega naslova marsikdo ni jemal resno."

Druga, slabša, možnost je, da se zdravstvo posveti zgolj in le covidu

"Imamo pet postelj in vseh teh pet je bilo zjutraj zasedenih. Ne, na intenzivni se ne moremo razširiti, ker to je polovica naših intenzivnih postelj. Ostalo so pacienti, ki jih moramo prav tako oskrbeti zaradi drugih bolezni," pa opozarja strokovni direktor splošne bolnišnice Izola Dušan Deisinger. "Cepljenje je na žalost trenutno edina oprijemljiva stvar, ki jo medicina ali svet imata, da se prekine ta agonija," dodaja Carotta.

In hkrati tudi edina prijazna rešitev, meni Carotta. Druga, precej bolj boleča, možnost je, da se naše zdravstvo posveti zgolj in le covidu. "Edini bazen zdravstvenih delavcev, ki bodo lahko pokrili več kot 150 intenzivnih postelj za covid, so pravzaprav anesteziološke ekipe, ki pa seveda delajo na kirurških oddelkih. Potem ta ekipa pač ne bo mogla izvest operacij raka na želodcu, ali pa, ne vem, operacije proteze kolka," svari Carotta.

In tretja pot, po kateri sedaj stopajo v Romuniji, je neobvladljivo število sprejemov in mrtvih, ki v vrečah ležijo na hodnikih bolnišnic.