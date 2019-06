Epilog za najhujši primer spolne zlorabe na Norveškem

Sodišče na Norveškem je zaradi spolnih zlorab in posilstev na 16 let zapora obsodilo 27-letnega sprevrženca, ki je več let zlorabljal mladoletne dečke. Na spletu se je predstavljal kot mlado dekle in s prevaro zlorabil več sto mladoletnikov. Tamkajšnje tožilstvo je potrdilo, da gre za najhujši primer spolne zlorabe na Norveškem.

Danes 27-letni moški se je več let na spletu predstavljal kot mlado dekle z imenom Sandra. Z grožnjami in prevarami je pridobil videoposnetke s spolno vsebino od 460 dečkov, večinoma mlajših od 16 let. Kljub temu se je obtožnica, ki se je nanašala na spolno zlorabo in posilstva, nanašala "le" na 270 žrtev. Sodišče na Norveškem je zaradi spolnih zlorab in posilstev na 16 let zapora obsodilo 27-letnega sprevrženca, ki je več let zlorabljal mladoletne dečke. FOTO: Shutterstock Moški, sicer tudi nogometni sodnik, je žrtvam v zameno za sporne videoposnetke ponujal sladkarije, pametne telefone, fotografije golega telesa ter spolne usluge. V nekaj primerih se je z njimi tudi srečal in od njih zahteval več, saj da bo v nasprotnem primeru videoposnetke objavil. Moški je del obtožb priznal, sodišče pa mu je poleg zaporne kazni naložilo tudi 18,6 milijona norveških kron oz. 2,2 milijona evrov denarne kazni oziroma odškodnine za žrtve.