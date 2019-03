EPP naj bi začasno izključila Orbanovo stranko Fidesz

Madžarski premier Viktor Orban se je le delno odzval na tri pogoje, ki mu jih je zastavil vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu Manfred Weber za normalizacijo odnosov, izpostavljajo viri.

Ti trije pogoji so: da ustavi sporno protimigracijsko kampanjo, uperjeno tudi proti predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, da zagotovi nemoteno delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti in da se opraviči za žaljive besede svojim kritikom v EPP, ki jih je imenoval "koristni idioti".

Madžarski premier se je opravičil za žaljive besede in ustavil kampanjo.

Politična skupščina EPP bo tako danes po neuradnih napovedih glasovala o predlogu predsedstva za začasno izključitev Fidesza, po katerem bi Orbanova stranka izgubila pravico do glasovanja na vseh strankarskih srečanjih in pravico do kandidiranja za položaje. Fidesz tako ne bi bil več navzoč na srečanjih EPP. Poleg tega naj bi za spremljanje sodelovanja med EPP in stranko Fidesz vzpostavili poseben odbor pod vodstvom bivšega predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuya.

Po napovedih virov se pričakuje, da bo politična skupščina danes ta predlog podprla.

Na to kaže tudi neuradna novica, da naj bi ključni igralki v EPP, nemška krščansko-demokratska unija (CDU) in njena sestrska bavarska krščansko-socialna unija (CSU), podprli suspendiranje članstva Fidesza.