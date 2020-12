EPP ni izključila madžarskega poslanca: za primerjave o gestapu dovolj opravičilo

Pravzaprav se je Deutsch tudi opravičil bolj "na pol". Dejal je, da "izrečene primerjave vzame nazaj, da ne bo več napetosti znotraj EPP".

Sporne izjave so sicer iz novembra, ko je potekala vroča debata o vezavi evropskega denarja na spoštovanje vladavine prava, s čimer imata največ težav Madžarska in Poljska, ki sta prav zaradi mehanizma želeli kar blokirati evropska sredstva, tudi tista za reševanje koronakrize. V intervjuju je Deutsch takrat dejal, da je Manfred Weberkot gestapo, ko poudarja, da se tistemu, ki nima česa skrivati, ni treba bati mehanizma vladavine prava.

Deutsch je nato sprva pojasnjeval, da je bil njegov intervju narobe interpretiran, potem pa se je skušal iz situacije izmotati z opravičili. Deutsch je sicer vodja delegacije madžarskega Fidesza, torej stranke Viktorja Orbana, v Evropskem parlamentu.

Izjave so naletele na dovolj jezen odziv, da je poslancu grozila izključitev iz EPP - vsaj na papirju. Sam je sicer poudaril, da tega ne želi, in dodal, da želi tudi Fidesz ostati aktiven član EPP.

Pobudo, da Deutscha izključijo, je vložil avstrijski evroposlanecOthmar Karas. Dejal je, da se od evropskih poslancev zahteva drugačno držo - pa tudi drugačno razumevanje prihodnosti Evrope.

Je bilo pa pravzaprav od začetka jasno, da izključitve ne bo. EPP se namreč že leta ukvarja z Orbanom in njegovo stranko ter koleba med poskusi ugajanja Orbanu in poskusi, da vsaj nekoliko umiri njegovo retoriko, a je pri tem popolnoma neuspešna, če kaj, potem so Orbanova stališča postala v tem času še radikalnejša. Pravzaprav je svoje dosegel tudi, ko gre za mehanizem spoštovanja vladavine prava, ki sicer bo veljal - a še ne takoj oziroma je odprtih dovolj vprašanj, da se bosta Madžarska in Poljska lahko vsaj zaenkrat izogibali sankcijam.

EPP, nekoč daleč najmočnejša sila Evropskega parlamenta, danes šteje "le" še 187 članov, politika in identiteta skupine sta se razvodeneli, odločnejših korakov skupina ni storila že nekaj let. Tudi tokrat naj bi Karasa podprlo le okoli 40 članov skupine.

Včeraj so tako na koncu enotno zmogli le obsodbo Deutscheve izjave, ki da "je v nasprotju z evropsko krščansko demokracijo in vrednotami EPP". Izključili ga torej niso, so mu pa odvzeli pravico sodelovanja na plenarnih zasedanjih Evropskega parlamenta v imenu skupine in druge naloge v imenu skupine, ostal je brez vloge poročevalca za teme, ki jih je pokrival.

Skupina, ki je tokrat podprla Karasa tudi meni, da bi morala politična skupina čim prej spet odločati o članstvu Fidesza v politični družini. To je zamrznjeno zaradi nespoštovanja vladavine prava.

A nove razprave ne napovedujejo drugačnih zaključkov, saj več bruseljskih virov meni, da si EPP Orbana ne upa izključiti, ker se bojijo, da bo postal še bolj radikalen, prav zato naj bi precej v rokavicah ravnali tudi z "njegovimi" evropskimi poslanci. Izključitev enega bi namreč skoraj zagotovo pomenila odhod vseh, je pa madžarska skupina v EPP četrta največja - za nemško, poljsko in romunsko.