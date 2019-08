Ali pazniki v noči, ko naj bi Epstein storil samomor, niso opravili svojega dela?

Nenadna smrt ameriškega bogataša Jeffreyja Epsteina je razburila ameriško javnost, ki je prepričana, da so 66-letnika umorili. Domnevno zato, ker naj bi bil pripravljen izdati več imen, vpletenih v njegovo mrežo zlorabe mladoletnih deklet. Zdravniška izvedenka je medtem sporočila, da so opravili obdukcijo trupla, a da bo za potrditev vzroka smrti potrebnih še več informacij.

Po smrti ameriškega milijonarja Jeffreyja Epsteina so se oblasti v New Yorku odločile, da bodo primer preučevali v treh različnih preiskavah. Epsteinove žrtve so medtem izrazile jezo in razočaranje, ker se z bogatašem ne bodo mogle soočiti na sodišču. Truplo 66-letnika, obtoženega vodenja trgovine z mladoletnicami za spolno izkoriščanje so našli v soboto zjutraj v njegovi zaporniški celici v Metropolitanskem zaporu na Manhattnu v New Yorku. Glavna zdravniška izvedenka v New Yorku je medtem sporočila, da je bila obdukcija trupla že opravljena, a da je za potrditev vzroka smrti potrebnih še več informacij. Kot je še dodalaBarbara Sampson, je obdukcijo spremljal zasebni patolog Michael Baden, ki so ga določili Epsteinovi zagovorniki. Baden je bil vodilni zdravniški izvedenec v New Yorku v 70. letih prejšnjega stoletja, kot strokovnjak pa je sodeloval tudi na sojenju OJ Simpsonu leta 1994 na željo obrambe. Na podlagi informacij neimenovanega mestnega uradnika, ki ga je pozno zvečer citiral New York Times, je Sampsonova prepričana, da se je Epstein obesil v svoji celici.

Zdravniški izvedenci so že opravili obdukcijo trupla, po neuradnih informacijah New York Timesa naj bi Epstein res storil samomor. FOTO: AP

Preiskovalci, med drugim tudi FBI, skušajo ugotoviti, zakaj Epstein ni ostal pod posebnim nadzorom, potem ko je pretekli mesec že poskusil storiti samomor. 23. julija so ga našli nezavestnega v celici s poškodbami na vratu. V noči, ko je Epstein domnevno storil samomor, pazniki v zaporu niso upoštevali zahtevanih postopkov, obiskati bi ga namreč morali vsakih 30 minut, a ga niso, poroča New York Times. Kot je sporočil sindikat, je zapor, v katerem je bival Epstein, kadrovsko podhranjen, nekateri pazniki so že peti dan zapored opravljati nadure. Epsteina so sicer našli mrtvega le 24 ur po objavi sodnih dokumentov v sorodnem primeru, ki so osvetlili njegove domnevne zločine. Epstein se je sicer na sodišču zadnjič pojavil pred dvema tednoma, sodnik pa mu je zavnil plačilo varščine. Njegove žrtve so medtem po njegovi smrti jezne in razočarane. Jennifer Araoz, ki jo je Epstein domnevno posilil pri 15 letih, je povedala, da so jo Epsteinovi zaposleni našli pred njeno srednjo šolo. "Jezna sem, ker se Epstein ne bo mogel soočiti s svojimi žrtvami na sodišču. Do konca življenja bom morala živeti s tem, kar mi je naredil, medtem ko se on nikoli ne bo soočil s posledicami zločinov, ki jih je zagrešil."

Smrt bogataša je pretresla tudi njegove žrtve, ki tako nikoli ne bodo prišle do zaključka. FOTO: Kanal A