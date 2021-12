Epsteinov pilot na sojenju razkril, da je prevažal tudi Clintona, Trumpa in princa Andrewa

V New Yorku poteka sojenje 59-letni Britanki Ghislaine Maxwell, nekdanji partnerici pokojnega razvpitega ameriškega pedofila in milijarderja Jeffreyja Epsteina. Kot prva priča proti Maxwellovi, obtoženi sodelovanja pri spolnih zlorabah mladoletnic, je nastopil Lawrence Visoski, ki je bil 25 let Epsteinov pilot. Visoski je povedal, da je z Epsteinovim letalom po svetu prevažal mlada dekleta in številne znane osebnosti iz sveta politike in zabave: bivša ameriška predsednika Clintona in Trumpa, pa princa Andrewa, igralca Kevina Spaceyja in druge.