Epsteinova paznika obtožena spreminjanja uradnih podatkov

Jeffrey Epstein se je avgusta obesil v svoji samici in s tem dejanjem sprožil val teorij zarot, saj je bil bogataš pred aretacijo zaradi spolnih odnosov z mladoletnicami dobro povezan z viskomi političnimi krogi v ZDA.

Paznika, ki bi morala varovati Epsteina v času, ko je storil samomor, naj bi delala nadure in sta bila posledično utrujena, zato pa svojega dela nista opravila, kot bi morala. Nekateri analitiki ugibajo, da so ju podkupili. Domnevajo, da jima je plačal Epstein sam, da bi pogledala stran, ko bo storil samomor.

Kot poročajo ameriški mediji, sta paznika v dnevnik dodala, da sta Epsteina v samici pogledala na vsakih 30 minut, čeprav ga nista. Zdaj ju čaka zvezna obtožnica, obtožena pa sta spreminjanja uradnih podatkov.

Sicer so se v javnosti pojavile tudi teorije, da so Epsteina v resnici umorili in to po naročilu nekdanjega prijatelja Billa Clintona ali Donalda Trumpa, ali pa kakšne druge vplivne osebe, s katero je Epstein prijateljeval.

Mrliška oglednica New Yorka je po obdukciji potrdila, da je šlo za samomor.