Epsteinova žrtev o princu Andrewu: Ve, kaj je storil, upam, da prizna

Vplivni Američan je dolga leta prijateljeval s številnimi zvezdniki, poslovneži in politiki, med drugim z Donaldom Trumpom in Billom Clintonom . A v težavah se je po razkritju Epsteinovih spolnih zlorab mladoletnih deklet, tožilstvo pa ga je obtožilo vodenja trgovine z mladoletnicami za spolno izkoriščanje in zarote za trgovino z mladoletnicami za spolno izkoriščanje, znašel britanski princ Andrew .

Ena od žrtev Virginia Giuffre je že leta 2016 na sodišču pričala, da je imela spolne odnose s princem Andrewom, ko je bila stara 17 let. To obtožbo je Buckinghamska palača že večkrat zanikala. A obtožbe je ponovila tudi na včerajšnjem zaslišanju in za medije dejala:"Ve, kaj je storil", ter ga pozvala "naj pride z besedo na dan in prizna".

Danes 35-letnica trdi, da je bila prisiljena v spolne odnose z britanskim princem ob treh različnih priložnostih, Epstein naj bi jo zadrževal kot spolno sužnjo. Kot 15-letno dekle je namreč delala na golf letovišču Mar-a-Lago v lasti predsednika Trumpa, ko je k njej pristopila Ghislaine Maxwell, sicer britanska dedinja in dolgoletna sodelavka in domnevna Epsteinova "madame", ter jo prosila, naj Epsteina zmasira.