Epsteinovo nekdanje dekle se boji, da jo bodo zaradi informacij o posilstvih umorili

V ZDA zaprta Britanka Ghislaine Maxwell, nekdanje dekle pedofila Jeffreyja Epsteina, ki so ga našli mrtvega v celici v zaporu v New Yorku, se boji enake usode. Ne verjame, da je naredil samomor, prepričana je, da je bil umorjen. Maxwellova namreč ve veliko, imela naj bi tudi posnetke zlorab za zidovi Epsteinovih posesti. Njegovi oziroma njuni gosti so bili vplivneži - od sveta politike do plemstva. Zelo pogosto tudi princ Andrew, kar je milo rečeno neprijetno za britanski dvor.