Erdogan v Kölnu odprl veliko mošejo, pred tem se je 'sprl' z nemškim predsednikom

V govoru na odprtju je Erdogan dejal, da gre "za zelo uspešen obisk v zelo kritičnem obdobju" kljub razlikam med državama. Z obiskom so se prijateljski odnosi med državama poglobili, je izpostavil.

"Razlike v stališčih je treba dati na stran in se osredotočiti na skupna vprašanja," je poudaril. Pri tem je omenil sirski konflikt in boj proti prepovedani Kurdski delavski stranki (PKK).

Mošeja je "vir ponosa milijonov Turkov", je dejal zbrani množici. Po njegovih besedah se je ob otvoriti mošeje zbralo 10.000 ljudi.

Podporniki Erdogana, ki so v rokah držali turške zastave in njegove fotografije, so se v bližini mošeje zbrali že pred tem.

V Kölnu, kamor je turški predsednik popoldne prispel iz Berlina, ga je sicer pričakalo nekaj tisoč protestnikov, ki so nasprotovali njegovi politiki. V mestu so sicer vzpostavili stroge varnostne ukrepe, za varnost je skrbelo več tisoč policistov. Več ulic v okolici mošeje so zaprli.

Prvi verniki so v mošeji lahko molili že lani, vendar pa so jo uradno odprli danes. Z minareti, visokimi 55 metrov in kupolo, visoko 36 metrov, je betonsko-steklena zgradba ena največjih v Evropi. Njena površina meri 4500 kvadratnih metrov, sprejme pa lahko več tisoč vernikov.

Gradnja mošeje se je začela leta 2009, financirala pa jo je Unija za turško-islamske odnose, ki je tesno povezana s turškimi oblastmi. Gradnjo so spremljale številne polemike, med drugim obtožbe, da je unija podaljšana roka Erdoganovega režima, ki v Nemčiji postavlja imame iz Turčije.

Pred slovesnostjo je Erdogana kar na kölnskem letališču sprejel predsednik zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija Armin Laschet (CDU). Kot je Laschet povedal po pogovoru, se je zavzel za vladavino prava v Turčiji. Turškemu predsedniku je dal jasno vedeti, da je to tudi pogoj za razvoj odnosov med državama, vključno s poglobitvijo gospodarskega sodelovanja.

Pred odhodom v Köln se je Erdogan že drugič v dveh dneh sestal z nemško kanclerko Angelo Merkel, ki ga je gostila na zajtrku. Oba sta se zavzela za zbližanje v odnosih med državama. Je pa Merklova ponovila, da na področjih človekovih pravic in pri nekaterih drugih vprašanjih ostajajo globoke razlike med Nemčijo in Turčijo.

Precej bolj pestro je bilo medtem na sinočnji večerji. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je med večerjo izrazil zaskrbljenost, ker so Nemci v Turčiji priprti "zaradi političnih razlogov". Turški predsednik, ki je zbrane nagovoril zatem, je zavrnil kritike in dejal, da v Nemčiji živi "na stotine, na tisoče teroristov". Dodal je, da ni želel odpreti te teme, a jo je moral, ker jo je nemški predsednik.

Turški predsednik je že pred tem Berlin pozval k izročitvi do Ankare kritičnega novinarja Cana Dündarja in še 68 drugih oseb, ki jih v Turčiji sumijo s terorizmom povezanih dejanj.