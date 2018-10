Erdogan bo razkril 'golo resnico' o smrti Hašodžija

Turški predsednik Erdogan napoveduje, da bo danes predstavil izsledke turške preiskave o smrti novinarja Džamala Hašodžija v savdskem konzulatu v Istanbulu. Turški preiskovalci so že sporočili, da so Hašodžija v konzulatu, kamor je šel 2. oktobra po dokumente za poroko, mučili, ubili in razkosali.

Ameriška medijska mreža CNNje pred dnevi celo objavila posnetek nadzorne kamere, na kateri je videti savdskega uslužbenca, ki se, oblečen v oblačila novinarja, z umetno brado in očali, pretvarja, da je novinar, kako odhaja s konzulata. Šlo naj bi za enega od 15 Savdijcev, ki jih Ankara obtožuje umora novinarja.