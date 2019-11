Erdogan napadel 'možgansko mrtvega' Macrona

"Najprej si preglej lastno možgansko smrt. Tovrstne izjave dajejo taki, ki so sami v stanju možganske smrti,"je dejal Erdogan v nagovoru javnosti. Kot je dejal, bo to prihodnji teden na vrhu Nata v Londonu povedal tako Macronu kot ostalim voditeljem članic zavezništva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turški predsednik se je na ta način odzval na ocene Macrona, da je Nato "možgansko mrtev", ker se Turčija ni posvetovala z zavezniki glede posega na severu Sirije. Poleg tega so to omogočile ZDA, ko so se umaknile z območja in zapustile sirske Kurde, ključne zaveznike v boju proti džihadistom Islamske države, ki pa jih Erdogan označuje za teroriste. Macron je tovrsten razvoj dogodkov označil za resno strateško in politično težavo Nata.