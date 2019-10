Erdogan in Pence dosegla dogovor o petdnevni prekinitvi ognja

Čeprav je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan še včeraj zavračal sestanek "z nižjimi" predstavniki ameriške vlade, kot sta podpredsednik Mike Pence in zunanji minister Mike Pompeo , je naposled le sprejel ameriškega državnega sekretarja , četudi v zelo hladnem ozračju. Vseeno pa sta prišla do dogovora za pretdnevno prekinitev ognja na severovzhodu Sirije.

Turško ofenzivo je Asad obsodil kot agresijo. V pogovoru s svetovalcem iraškega premierja za nacionalno varnost Falehom al Fajadom je zagotovil, da bo Sirija nanjo "odgovorila in se ji zoperstavila v vseh njenih oblikah, kjerkoli v Siriji in z uporabo vseh zakonitih sredstev, ki so nam na voljo". Izpostavil je še, da je Sirija odgovorila na "očitno invazijo" Turčije v več krajih.

Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice turška vojska zadnje tri dni silovito bombardira Ras al Ain, turške sile in njihovi sirski zavezniki pa so zavzeli približno polovico mesta.

Kurdske oblasti na severovzhodu Sirije so danes obtožile Turčijo, da v ofenzivi na tem območju uporabljajo prepovedano orožje, kot sta napalm in strelivo z belim fosforjem. Teh informacij sicer trenutno ni možno neodvisno preveriti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kurdske oblasti trdijo, da so se Turki k uporabi tovrstnega orožja zatekli, ker so naleteli na nepričakovano odločen upor kurdskih borcev v obmejnem kraju Ras al Ain.

Vlada v Damasku je v soboto s kurdskimi oblastmi na severovzhodu Sirije dosegla dogovor, v skladu s katerim se je sirska vojska namestila v več delih severa države, tudi v ključnih mestih kot sta Manbidž in Kobane. S tem je na območje prišlo največ sirskih vojakov, odkar so leta 2012 začeli obsežni umik iz regije. Kurdske sile in sirska vojska se tako na nekaterih območjih skupaj borijo proti turški vojski.

Sirski observatorij, ki informacije zbira s pomočjo obsežne mreže virov na terenu, za zdaj ne more potrditi uporabe tovrstnega orožja, je pa sporočil, da so v zadnjih dveh dneh zabeležili porast žrtev z opeklinami, v glavnem na območju Ras al Aina.

"Turška agresija v Ras al Ainu uporablja vse razpoložljivo orožje," so sporočile kurdske oblasti. Ker je načrt turškega predsednika Erdogana očitno propadel, se zateka k uporabi orožja, ki je prepovedano na globalni ravni, kot sta fosfor in napalm, so še dodali.

Kurdi so na družbenih medijih objavili videoposnetek, na katerem je videti otroke z opeklinami, za katere zdravnik v pokrajini Hasakeh trdi, da ustrezajo uporabi prepovedanega orožja.

Napalm, ki ga je ameriška vojska na veliko uporabljala med vojno v Vietnamu, je lahko vnetljiva zmes iz natrijevega palmitata, želiranega bencina in drugih sestavin. Beli fosfor se uporablja za ustvarjanje dimnih zaves ali za označevanje bojišča, lahko pa se uporablja tudi kot zažigalno orožje, kar je po mednarodnem pravu prepovedano.

Val beguncev: 300.000 pregnanih

Ofenziva, ki jo je Turčija pred tednom dni sprožila proti Kurdom na severovzhodu Sirije, je z domov pregnala več kot 300.000 ljudi. Po navedbah Sirskega observatorija, ki informacije zbira s pomočjo obsežne mreže virov na terenu, je število razseljenih tako naraslo zaradi vala beguncev z območij okoli Tal Abjada in Kobaneja v zadnjih dneh. Večina razseljenih se poskuša umakniti na varnejša območja, pri čemer nekateri prenočujejo na tleh v sadovnjakih, drugi pa so se zatekli v šole, ki so jih spremenili v zavetišča, je sporočil direktor observatorija Rami Abdel Rahman. Od začetka ofenzive je bilo ubitih že več deset civilistov.

Protestniki vdrli v turški konzulat v Solunu

Zaradi protesta proti turški ofenzivi na severovzhodu Sirije je danes več kot deset protestnikov vdrlo v turški konzulat v grškem pristaniškem mestu Solun. Grško zunanje ministrstvo je dogodek že obsodilo. Turško zunanje ministrstvo je izrazilo pričakovanje, da bodo grške oblasti te in podobne napade zatrle že v kali. V Ankari so tudi izrazili pričakovanje, da bodo grške oblasti zagotovile zaščito turških predstavništev ter odgovorne postavile pred sodišče in ustrezno kaznovale.

Po poročanju grških medijev, ki se sklicujejo na policijske vire, se je skupina protestnikov najprej izdajala za obiskovalce konzulata. Ko so vstopili na dvorišče konzulata, so začeli vzklikati gesla proti turški ofenzivi in v podporo Kurdom. Odgovornost za pripravo protestov so prek Twiterja prevzeli leva, avtonomna organizacija Rubikon in druge avtonomne skupine. Policija je zaradi dogodka aretirala 12 protestnikov. Kot so policisti povedali novinarjem na kraju dogodka, so protestniki samo glasno demonstrirali in niso razgrajali.