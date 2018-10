Erdogan, Putin, Macron in Merklova o 'globalnem problemu' Siriji

Voditelji Turčije, Rusije, Francije in Nemčije so se na vrhu o Siriji v Istanbulu zavzeli za to, da se prvo srečanje odbora, ki bo pripravil predlog nove ustave povojne države, zgodi do konca letošnjega leta. Prav tako so se zavzeli za pogoje, ki bi omogočili varno vrnitev beguncev.

Vrha so se na pobudo turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana udeležili ruski predsednik Vladimir Putin, nemška kanclerkaAngela Merkelin francoski predsednik Emmanuel Macron. "Pozvali smo k čim prejšnjemu zaključku procesa oblikovanja odbora za pripravo ustave. Naša želja je, da bi bil oblikovan do konca tega leta," je Erdogan povedal na skupni tiskovni konferenci po pogovorih. Merklova je potrdila, da se je četverica zavezala k prizadevanjem, da se do konca letošnjega leta zgodi prvo srečanje odbora za oblikovanje predloga nove sirske ustave. Ta korak je po njenem nujen, da se jasno pove, da konflikta v Siriji ni mogoče rešiti z vojaškimi sredstvi. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je gostil ruskega predsednika Vladimirja Putina, nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskega predsednika Emmanuela Macrona. FOTO: AP O nujnosti oblikovanja omenjenega odbora se je strinjal tudi ruski predsednik, saj je mogoče le tako določiti prihodnjo državno ureditev. Se je pa zavzel za to, da bi bila sestava tega telesa sprejemljiva za vse sirske stranke - vključevati bi morala zastopnike režima predsednika Bašarja al Asada, opozicije in nevtralnih skupin. Voditelji so se zavzeli tudi za nemoteno delo humanitarnih delavcev v Siriji ter za ohranitev premirja v Idlibu. Skupna izjava natančneje poudarja"pomen trajnega premirja". Dogovor o prekinitvi ognja v Idlibu sta Moskva in Ankara podpisali 17. oktobra, v minulih dneh pa so se razmere na tem območju zaostrile. Zgolj v petek je pod izstrelki sirskega režima umrlo sedem civilistov. Francoski predsednik Macron je Rusijo, veliko zaveznico Asadovega režima, pozval k pritisku na Damask. "Zanašamo se na Rusijo, da bo izvajala zelo jasen pritisk na režim, saj je od nje odvisno njegovo preživetje," je dejal. Erdogan je pogovore označil za "resnično produktivne in odkrite". S pomočjo Nemčije in Francije bo po njegovem mogoče nadaljevati proces iz Astane, k sodelovanju je povabil tudi druge države. Sirski konflikt je namreč postal "globalni problem" , razlog za to pa je nezadosten interes svetovne javnosti, je menil.