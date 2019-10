Erdogan se ne želi pogajati s 'teroristi', odslovil tudi Pencea

Erdogan je odločno zavrnil tudi kakršnakoli pogajanja s kurdskimi borci in jih pozval, naj položijo orožje."Nekateri voditelji skušajo posredovati ... V zgodovini turške republike se še ni zgodilo, da bi država sedela za isto mizo s teroristično organizacijo," je dejal v parlamentu.

Erdogan se je s tem neposredno odzval na torkov poziv ZDA Turčiji k prekinitvi ognja in pogajanjem s Kurdi ter uvedbo ameriških sankcij zaradi turške ofenzive proti Kurdom na severu Sirije.

"Pravijo nam, naj razglasimo prekinitev ognja. Nikoli ne moremo razglasiti prekinitve ognja," je Recep Tayyip Erdogan dejal za turške medije na letalu na poti iz Azerbajdžana in dodal, da to ni mogoče, dokler jim s svoje meje ne uspe pregnati "teroristične organizacije".

"Naš predlog je, da vsi teroristi položijo orožje, opremo in vse, uničijo vse svoje pasti in odidejo z varnega območja, ki smo ga določili," je dejal ter omenjeno označil kot najhitrejši način za rešitev težav v Siriji. Dodal je, da se bo turška operacija Izvir miru "sama končala", ko bo vzpostavljeno varno območje od Manbidža do iraške meje.

Znova je kritiziral zveznice v Natu, ker Ankaro pozivajo h končanju ofenzive. Zavrnil je tudi tiste, ki želijo posredovati med Turčijo in Kurdi. "Nočemo posrednika, ne potrebujemo ga," je dejal. Tistim, ki državi grozijo z gospodarskimi sankcijami, pa je sporočil, da bodo na vsako rano, ki jo bodo povzročili turškemu gospodarstvu, odgovorili s še večjo rano njihovemu gospodarstvu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Podpredsednik ZDA Mike Pence je v torek pojasnil, da se je ameriški predsednik Donald Trump za sankcije odločil po ponedeljkovem telefonskem pogovoru z Erdoganom. Trump ga je pozval, naj takoj sprejme prekinitev ognja, ustavi nasilje in sede za pogajalsko mizo s Kurdi. Zaveznico v Natu je Pence opozoril, da bodo ZDA sankcije stopnjevale, če se ne bo odzvala. Dodal je še, da ga je Trump pooblastil za pogajanja s Turčijo.

Trump je v torek zvečer nato sporočil, da se bo Pence v četrtek v Turčiji sestal z Erdoganom. V delegaciji z njim bosta tudi državni sekretar Mike Pompeo in svetovalec za nacionalno varnost Robert O'Brien ter James Jeffrey, ameriški odposlanec za Sirijo. Njihova naloga bo prepričati Erdogana v takojšnjo prekinitev ognja v Siriji in sprejem mirovnih pogajanj.

A turški predsednik je danes zatrdil, da se ne bo sešel s Penceom in Pompeom med njunim obiskom v Ankari."Z njima se bodo sešli njuni kolegi. Jaz pa bom govoril, ko bo prišel Trump," je dejal za televizijo Sky News.

Trump je v okviru sankcij povišal carine na uvoz turškega jekla v ZDA in prekinil pogajanja o trgovinskem sporazumu. Uvedel je tudi sankcije proti trem turškim ministrstvom in ministrom, ki so vpleteni v ofenzivo. Zagrozil je s popolnim uničenjem turške ekonomije.