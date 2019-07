Erdogan v BiH: na letališču moči merili telesni stražarji in obmejna policija

Pred odhodom iz Istanbula je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan za turške medije dejal, da so mir, stabilnost in blaginja na Balkanu za Turčijo izrednega pomena. Naša država si ne more privoščiti, da bi razvoj te regije opazovala od daleč, je dejal.

A njegov dvodnevni obisk v BiH je zaznamoval nič kaj miren incident na sarajevskem letališču, v katerega so bili vpleteni njegovi telesni stražarji in obmejna policija BiH. Kot pišejo bosanski mediji, je okoli 10 Erdoganovih varnostnikov ob prihodu iz letala pokazalo orožje, nato pa so še zavrnili standardne postopke ob vstopu v državo. Zaradi tega so se začeli prerivati z obmejno policijo.

"Bili so agresivni, obnašali so se, kot da so v svoji državi. Sploh ne spoštujejo naših zakonov," je za bosanski portal Dnevni Avaz dejal vodja obmejne policije Zoran Galić. Kot je še dejal, bi jim morali odvzeti prostost. "Vsem mora biti jasno, da se zakoni spoštujejo."

Namen Erdoganovega obiska je sicer okrepiti tako gospodarski kot ideološki vpliv na Balkanu, ki mu Ankara pripisuje velik strateški pomen. Po incidentu na letališču je predsednik obiskal turški kontingent v okviru misije Eufor ter se sestal s predsedstvom BiH.