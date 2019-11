Erdogan zagrozil EU: Vrata se bodo odprla. Tedaj se boste morali znajti sami

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes pred novinarji v Ankari izjavil, da je Evropsko unijo že večkrat posvaril pred uvajanjem sankcij. "Mogoče ta svarila podcenjujete. Vrata se bodo odprla. Pripadnike IS smo začeli pošiljati in jih bomo še pošiljali," je zagrozil Erdogan in dodal: "Tedaj se boste morali znajti sami."

Zunanji ministri EU so v ponedeljek v Bruslju sprejeli pravni okvir za sankcije proti posameznikom in podjetjem v Turčiji, odgovornim za nezakonito vrtanje nafte in plina v ciprskem morju. Za zdaj sicer še niso kaznovali nobenega posameznika ali podjetja, je pa to že drugi niz ukrepov proti Turčiji zaradi izkoriščanja nafte in plina v ciprskem morju.

"Glede dogajanja na Cipru ne poskušajte niti groziti Turčiji," je danes EU še sporočil Erdogan. "Vnovič razmislite o svojem stališču glede Turčije, ki ima v zaporih tako veliko pripadnikov IS, tiste na sirski strani pa pod nadzorom," je dodal turški predsednik, ki danes potuje v ZDA.

Turčija je v ponedeljek začela tuje pripadnike IS vračati v njihove domovine. Za zdaj je izgnala državljana Danske in ZDA, napovedala pa tudi izgon več državljanov drugih evropskih držav. Izgnani ameriški državljan je sicer obtičal na nikogaršnji zemlji med Grčijo in Turčijo, saj mu Grčija ni dovolila vstopa in ga je peš poslala nazaj v Turčijo, ki pa mu ni več odprla vrat.

Erdogan je v zvezi z Američanom danes dejal, da "nas to, ali je obtičal ali ne, nič kaj več ne zanima". "Še naprej jih bomo pošiljali. Ali jih bodo njihove domovine sprejele ali ne, to nas sploh ne zanima," je dodal.

Ocenil je, da je turško vračanje pripadnikov IS izzvalo paniko v njihovih državah. "Doslej smo morali o njih razmišljati mi, sedaj pa naj oni. Naj se sami odločijo, kaj bodo," je dodal turški predsednik, ki trdi, da Turčija v zaporih zadržujejo 737 tujih borcev IS.