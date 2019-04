Erdoganova stranka vložila zahtevo za ponovne volitve v Istanbulu

Volilna komisija mora zdaj odločiti o tem, ali je formalna zahteva AKP za ponovitev volitev upravičena. Če bo volilna komisija ugotovila nepravilnosti in ponovne volitve razpisala, bodo te potekale 2. junija.

Lokalni mediji so objavili posnetke predstavnikov AKP s kovčki, v katerih naj bi na sedež volilne komisije v Ankari dostavili dokaze o nepravilnostih na volitvah.

"Prišli smo sem, da predložimo našo zahtevo za razveljavitev in ponovitev volitev v mestni občini Istanbul," je po poročanju AFP dejal podpredsednik AKP Ali Ihsan Yavuz .

Na državni ravni je bila sicer vladajoča AKP skupaj s koalicijsko partnerko, nacionalistično stranko MHP, zmagovalka lokalnih volitev, ki so v Turčiji potekale konec marca, a je izgubila tako prestolnico Ankaro kot gospodarsko središče Istanbul.

Na volitvah v Istanbulu, kjer je Erdogan pred dolgimi leti kot župan začel svoj politični vzpon, je 31. marca zmagal kandidat opozicijskega bloka v sestavi Republikanske ljudske stranke (CHP) in desnosredinske Iyi (Dobra) s podporo prokurdske stranke HDP Ekrem Imamoglu, a le s tesno prednostjo pred nekdanjim premierjem Binalijem Yildirimom, kandidatom AKP. Razlika med njima naj bi znašala manj kot 15.000 glasov.

AKP je že v tednu po volitvah opozorila na domnevne nepravilnosti ter v Istanbulu, kjer je s tesno prednostjo zmagala opozicijska Republikanska ljudska stranka (CHP), ter zahtevala ponovno štetje glasov.

Erdogan pa je sporočil, da je v Istanbulu prišlo do "organiziranega zločina" in da so volitve potekale v nasprotju s pravili. Izjavil je, da v Istanbulu, kjer je več kot deset milijonov volivcev, nihče nima niti pravice niti pooblastil, da se s prednostjo 13.000 oz. 14.000 glasov razglaša za zmagovalca.