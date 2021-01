Erjavec: Mislim, da je koalicijo zelo strah

Kandidat za mandatarja KUL Karl Erjavec je dan pred predvidenim glasovanjem zaradi okužb v poslanskih vrstah umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade. In odzivi na odločitev mandatarja o umiku? V vladajoči SDS komentirajo, da je to nadaljevanje tragikomedije in iskanje alibija, da bi se KUL, ki ima le 42 glasov, izognil fiasku na glasovanju. Erjavec pa odgovarja, da bo ura resnice prišla prej ali slej ter da se vidi, da je koalicijo strah.

icon-expand