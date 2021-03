Erjavec: 'Po 15 letih vodenja ugotavljam, da to danes ni več ista stranka'

Karl Erjavec, je po zadnjih dramah v stranki, uporu dela poslancev, porazu z mandatarsko kandidaturo in konstruktivno nezaupnico, odstopil kot predsednik stranke upokojencev. Hkrati pa je iz nje izstopil kot njen član. "Po 15 letih vodenja ugotavljam, da to danes ni več ista stranka. Ni stranka, ki bi se zavzemala za neke vrednote, ampak gre za stranko posameznikov, ki imajo neke svoje parcialne interese," so bile zaključne besede Erjavca pred člani Sveta stranke.

