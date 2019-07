Ugrabljena, umorjena, odvržena: 'Zidovi prekriti s krvjo, mučenja, iznakažena telesa - vse to je videla'

Usodnega dne se v svoji knjigi ob deseti obletnici spominja tudi njena hčerka Lana , ki je bila v času umora stara 15 let:"Nihče ne more priklicati moje mame, njena telefona nista dosegljiva. Nekaj se je zgodilo. Morda je pridržana ... te stvari se včasih zgodijo moji mami, verjetno se bo vrnila z dobro zgodbo. A čas teče, 15. ura popoldan, 16. ura, 17. ura... Mame ni tu. Vsi me skušajo pomiriti, da se ji ni zgodilo nič hudega. /.../ Upam da se kmalu vrne."A se nikoli ni.

15. julija 2009 je bila umorjena ruska borka za človekove pravice, ki je delovala v okviru organizacije Memorial, Natalija Estemirova . Ko je tistega dne zgodaj zjutraj zapuščala svoje stanovanje v čečenski prestolnici Grozni so jo neznanci zvlekli v avtomobil in odpeljali. Kasneje je bila ustreljena v sosednji kavkaški republiki Ingušetija, njeno truplo z več strelskimi ranami pa so našli odvrženo ob cesti.

Ruske oblasti so storile le malo, da bi našle njene morilce. Leto dni po umoru je uradna preiskava postavila zgolj eno teorijo - da je Estemirovo ubil upornik, ki je prikladno izginil takoj zatem, njen umor pa naj bi namenjen diskreditaciji čečenskih oblasti in Kremlja, poroča The Moscow Times. "Teorija o uporniku je nastala v začetku leta 2010 in vse od takrat uradniki zgolj premetavajo papirje, večkrat so prekinili in nato znova odprli preiskavo," pravi Kiril Koroteev, odvetnik za človekove pravice, ki zagovarja njen primer na Evropskem sodišču za človekove pravice. Leta 2011 se je namreč družina Estemirove pritožila zaradi nezadostne preiskave umora.

Za njen umor tako vse do danes ni odgovarjal nihče, na kar so ob današnji obletnici opozorili tudi pri organizaciji Human Rights Watch:"Še vedno čakamo, da ruska vlada izvede temeljito preiskavo umora naše kolegice Natalije Estemirove,"je v izjavi za javnost dejala Tanja Lokšinaz organizacije. Pozivom k preiskavi umora se je pridružilo 13 organizacij: "Ne bomo pustili, da bi kdorkoli pozabil na Natalijo Estemirovo ali na žrtve zločinov in kršitev človekovih pravic, ki so se in se še vedno dogajajo v Čečeniji s tiho privolitvijo ruskih oblasti,"so ob tem zapisali priAmnesty International.