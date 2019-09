Etični kodeks za poslance naj bi pripomogel k večjemu ugledu državnega zbora

Predstavniki političnih strank v parlamentu bodo, kot kaže, dobili etični kodeks. Njegov cilj bo, da poslanci s svojimi ravnanji in izražanjem prispevajo k ugledu državnega zbora. A vprašanje je, ali bo etični kodeks, ki so ga v preteklosti že poskušali sprejeti, zares pripomogel k temu, da incidentov, ekscesov in neprimernega izražanja v hramu demokracije več ne bo.