300 ljudi ne more domov, kamera ujela izlivanje lave

Prestrašeni prebivalci Catanie z zaskrbljenim pogledom zrejo v Etno, ki še vedno bruha pepel in lavo. Čeprav vajeni življenja z nepredvidljivim ognjenikom, enim najbolj aktivnih na svetu, namreč vseeno niso pričakovali razdejanja, ki ga je za seboj pustil potres z magnitudo 4,8, ki je območje stresel v noči na sredo.

Noč na četrtek je tako okoli 300 ljudi preživelo izven svojih domov, saj oblasti še niso prižgale zelene luči za vrnitev. Preverjajo namreč ali je tresenje tal objekte poškodovalo do te mere, da niso več stabilni in s tem varni za bivanje. Pristojni so sicer prejeli 1600 prošenj za pregled stabilnosti objektov.

Večina je noč preživela pri prijateljih in znancih, za nekatere je lokalna oblast priskrbela prenočišče v hotelih, peščica ljudi pa je noč preživela v avtomobilih - po noči, ko jih je iz trdnega spanca prebudilo tresenje tal, so namreč ocenili, da je to še najbolj varno.

Kot poroča španski El Pais, je vlada napovedala, da bo na območju razglasila stanje naravne katastrofe, kar bo omogočilo sprostitev denarja iz sklada za pomoč regijam, ki so jih prizadele hude nesreče.

V potresu je bilo sicer poškodovanih 28 ljudi, poškodovane so ceste, starejši objekti, med njimi cerkev, pa tudi številni domovi in javne ustanove.

Vulkan, ki naj bi s svojo aktivnostjo začel pred okoli 500.000 leti, medtem ostaja buden. Njegovo izlivanje lave so ujeli tudi s termo kamero. Po zadnjih podatkih pa je izbruh Etne povzročil že okoli 150 manjših potresov.