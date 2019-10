EU bi lahko odobrila preložitev brexita, tudi če zanjo ne zaprosi Johnson

Za preložitev brexita bi torej teoretično lahko – če tega ne naredi Johnson – zaprosil vladni sekretar Mark Sedwill , ki je predstavnik državne službe, ali pa Sir Tim Barrow , britanski veleposlanik v Evropski uniji. "Nam je vseeno, kdo, lahko je premier ali pa drugi predstavnik izvršne oblasti," so v časniku citirali neimenovanega evropskega uradnika. Kot je pojasnil nek drugi vir, 50. člen lizbonske pogodbe določa zgolj, da mora biti preložitev dogovorjena z Združenim kraljestvom. Strogo gledano pa člen ne govori nič o tem, ali je treba za preložitev zaprositi oziroma, kdo lahko poda takšno prošnjo, so še poudarili viri.

Britanski časik The Times danes piše, da ni nujno, da prošnjo za preložitev brexita poda britanski premier Boris Johnson . Da bi Evropska unija odobrila še en zamik brexita, mora za preložitev zaprositi "predstavnik vlade ali predstavnik države", je za časnik potrdilo več evropskih diplomatskih virov. To pomeni, da lahko poleg premierja za preložitev zaprosi predstavnik kraljevine, torej predstavnik državne službe.

Britanski parlament je prejšnji mesec, še preden je Johnson nezakonito ustavil delo parlamenta, potrdil zakon, ki vladi nalaga da mora zaprositi za preložitev brexita, če poslanci do 19. oktobra ne bodo potrdili Johnsonovega izstopnega načrta. Britanski premier je sicer večkrat zagrozil, da tega zakona ne bo upošteval in da bo Združeno kraljestvo na vsak način EU zapustilo 31. oktobra, pa če bodo dosegli dogovor ali ne. Požvižga se tudi na opozorila, da bi ga lahko sama kraljica Elizabeta II. odstavila, če bo deloval na lastno pest.

'Velika Britanija je tista, ki zapušča EU in ne obratno'

Sicer pa je Johnson včeraj predstavil svoj predlog dogovora. Rešitev za mejo med Irsko in Severno Irsko vidi tako, da bi po novem Severna Irska ostala del enotnega evropskega trga za blago, zapustila pa bi carinsko unijo. Ob predstavitvi predloga je britanski premier dejal, da gre za "razumen kompromis" in napovedal začetek 10-dnevnih intenzivnih razprav pred vrhom EU, ki se začne 17. oktobra.

Kot je dejal, se je resnično trudil premostiti prepad, da bi prišli do novega dogovora glede izstopa Velike Britanije iz EU. Dodal je, da je sedaj čas, da popusti EU.

Evropski voditelji so se na Johnsonov predlog odzvali precej hladno ter mu sporočili, da mora glede predloga opraviti še nekaj dela. "To delo mora opraviti Velika Britanija in ne obratno," je danes dejala tiskovna predstavnica komisije Natasha Bertaud. Ob tem pa je poudarila, da je Velika Britanija tista, ki zapušča Evropsko unijo in ne obratno. "Delamo vse v naši moči, da bi izstop potekal urejeno," je še poudarila in dodala, da EU noče biti odgovorna za izstop brez dogovora. Johnson namreč ves čas poudarja, da bo za morebitni neurejeni brexit odgovorna Unija, ki da ne želi popustiti.

Britanski premier je sicer že včeraj po telefonu govoril s predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerjem, ki je po pogovoru dejal, da "problematične točke" ostajajo. Pojasnil je, da predlog ureditve carin še vedno ne predstavlja zakonite in operativne rešitve, ki bi zagotavljala, da na irskem otoku ne bo trde meje. Irski premier Leo Vardakar, ki je prav tako z Johnsonom govoril po telefonu, je prav tako zadržan. Dejal je le, da nove rešitve niso povsem v skladu z dosedanjimi dogovori glede irskega varovala. Bo pa predlog dogovora temeljito preučil in se z Johnsonom znova slišal prihodnji teden.