EU ministri z dogovorom o omejevanju cen plina pri 180 evrih

Cena energentov bo v letu, ki prihaja, ključna za gospodarstvo, za to, koliko podjetij bo leto preživelo, koliko ljudi bo izgubilo delo. In zato so bile vse oči gospodarstvenikov znova usmerjene v Bruselj, kjer so ministri za energetiko že v drugo iskali dogovor o omejitvah cen zemeljskega plina.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:29 audio-control-play-line Kumer o tem, kako so potekala pogajanja 00:52 audio-control-play-line Minister Kumer pojasnjuje, kaj to pomeni za Slovenijo icon-chevron-left icon-chevron-right