EU nakazala Turčiji vsa dogovorjena sredstva za begunce

Janez Lenarčič je izpostavil še, da je podpora beguncem v Turčiji prednostna naloga EU. Zahvaljujoč podpori unije so pokrite osnovne potrebe več kot 1,7 milijona ranljivih beguncev, kot so bivanje in zdravstvena oskrba, preko pol milijona otrok pa se lahko izobražuje, je pojasnil.

Zagotovil je, da bo unija še naprej podpirala begunce in skupnosti, ki jih gostijo v Turčiji, in sicer na področjih, ki so bistvenega pomena za kakovost njihovega življenja, prihodnost njihovih otrok in integracijo.

Iz Bruslja so še sporočili, da je unija od celotnega zneska šestih milijard evrov sklenila pogodbe v višini 4,3 milijarde evrov, 2,7 milijarde evrov pa je izplačala.

EU in Turčija sta omenjeni dogovor sklenili leta 2016 v zameno za pomoč turških oblasti pri omejevanju migracij v Evropo. Dogovor je takrat pripomogel h končanju begunske krize v Evropi.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v preteklosti Bruselj večkrat obtožil, da Ankari ni namenil obljubljenih sredstev. Minuli mesec pa je večkrat zagrozil, da bo Evropi "poslal" več milijonov sirskih beguncev in migrantov, potem ko so evropske države in unija kritizirale turško operacijo proti Kurdom na severu Sirije.