EU ob deseti obletnici lizbonske pogodbe v nov politični cikel

Slovesnost ob deseti obletnici lizbonske pogodbe gosti Sassoli v Hiši evropske zgodovine v neposredni bližini parlamentarnega sedeža v Bruslju. Štirje predsedniki si bodo okoli poldneva ogledali izbrane dele muzeja in podali izjave za medije. Sassoli in Michel bosta von der Leynovi predala kopijo lizbonske pogodbe.

EU se na pragu novega političnega cikla spopada s številnimi perečimi izzivi: podnebne spremembe, digitalizacija, zagotavljanje varnosti ob hibridnih, kibernetskih in bolj klasičnih terorističnih grožnjah, migracijski pritiski, vzpon populizma, ohranjanje evropskega ekonomsko-socialnega modela in brexit.

Lizbonska pogodba je uvedla položaj stalnega predsednika Evropskega sveta, ki ga od Poljaka Donalda Tuska prevzema Belgijec Michel , in položaj visokega zunanjepolitičnega predstavnika Unije, na katerem je Italijanko Federico Mogherini nasledil Španec Josep Borrell. Oba položaja sta precej omejena, gre zlasti za usklajevalno in posredniško vlogo.

Prvo veliko dejanje nove Komisije bo predstavitev zelenega svežnja s poudarkom na skladu za pravično tranzicijo v brezogljično družbo, ki se pričakuje 11. decembra, tik pred vrhom EU. Po britanskih volitvah bo spet v ospredju brexit, ki je trenutno predviden do konca januarja.

V iskanju odgovorov na pereče izzive so vse oči uprte v francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki se zdi ob odhajajoči nemški kanclerki Angeli Merkel, odhajajoči Veliki Britaniji, težavah v Španiji in Italiji ter problematičnih vzhodnih članicah edini evropski voditelj, ki lahko kaj premakne. Pa še on ima kopico domačih problemov, ki mu tudi narekujejo evropsko in širšo politiko.

Vtis, ki ga pušča Macron, se je sicer od njegovega zanosnega govora na Sorbonni ob prevzemu predsedniškega položaja do njegovega nedavnega intervjuja za prestižni britanski tednik Economist precej spremenil. Njegove izjave o možgansko mrtvi zvezi Nato niso naletele na dober odziv. Enako velja za blokado začetka pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo.