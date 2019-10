EU obsoja turško ofenzivo v Siriji

Zunanji ministri EU so v Luksemburgu obsodili turško ofenzivo na kurdske sile na severovzhodu Sirije, niso pa se dogovorili za skupno prepoved izvoza orožja v Turčijo na ravni EU, k čemur so pozivale nekatere članice. Razprava se bo po pričakovanjih nadaljevala na zasedanju voditeljev članic unije konec tedna v Bruslju.

"EU obsoja turško vojaško operacijo, ki resno spodkopava stabilnost in varnost v celotni regiji ter vodi v še več trpljenja civilistov in nadaljnje selitve ter resno ovira dostop do humanitarne pomoči," piše v izjavi, ki so jo sprejeli ministri na zasedanju v Luksemburgu.

K temu so dodali, da turška ofenziva znatno otežuje političen proces za zagotovitev miru v Siriji pod okriljem ZN in bistveno spodkopava dosedanji napredek globalne koalicije za boj proti teroristični skupini Islamska država (IS), ki ostaja varnostna grožnja tako Evropi kot Turčiji in širše.

Zaradi turške vojaške ofenzive je v Siriji razseljenih najmanj 160.000 civilistov, je danes opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in pozval k "takojšnji umiritvi razmer".

Prav tako ministri ponavljajo poziv Turčiji, naj nemudoma ustavi vojaške aktivnosti in si za uresničitev svojih legitimnih varnostnih interesov prizadeva na druge načine, predvsem po mirni poti s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Obenem so soglasno sprejeli stališče, da vsaka članica EU v svojih dvostranskih odnosih poskrbi za ustrezno ukrepanje pri izvozu orožja, predvsem tako, kot so nekatere države že napovedale, da se ustavi izdajanje dovoljenj za izvoz orožja v Turčijo, je izpostavil slovenski zunanji ministerMiro Cerar. Niso pa ministri dosegli dogovora o skupni, vseevropski prepovedi izvoza orožja v Turčijo. V odgovoru na vprašanje, zakaj dogovora o tem ni bilo mogoče sprejeti, je Cerar najprej opozoril, da je Turčija članica zveze Nato, zato je razmerje med njo in preostalimi zaveznicami še posebej občutljivo. Obenem je izpostavil, da se embargo v mednarodnem prostoru, o čemer se je sicer tudi danes razpravljalo, običajno razglasi po soglasju oziroma ob predhodnem odločanju v ZN ali drugih mednarodnih forumih. Da ne bi ravnali v nasprotju s to običajno prakso, so zgolj pozvali države, da se pridružijo ukrepom, ki pa jih ni mogoče klasificirati kot klasičen embargo. Voditelji članic unije lahko na zasedanju konec tedna sprejmejo tudi drugačna stališča, ki bodo nadgradila ministrske sklepe, a ko gre za embargo, je treba upoštevati mednarodnopravno ureditev, predvsem ZN, in če želimo odločitev o embargu sprejeti v skladu z mednarodnim pravom, se to dela po drugih postopkih, ki trajajo dlje časa, je pojasnil Cerar. 'Ohraniti je treba dialog s Turčijo' Slovenski minister je tudi izpostavil, da je treba ohraniti dialog s Turčijo, saj gre za regionalno silo, s katero unija tesno sodeluje na številnih področjih. Treba je ohranjati konstruktivne odnose, saj je Turčija naša evropska soseda in gospodarska partnerica, s katero sodelujemo pri vprašanju migracij in še marsikje drugje, zato je ta dialog tako pomemben, je poudaril. Sirski Kurdi dosegli dogovor z Damaskom za skupen boj proti turški ofenzivi Sirski Kurdi so sicer v nedeljo sporočili, da so z Damaskom dosegli dogovor o napotitvi sirske vojske na mejo s Turčijo, potem ko so ZDA sporočile, da bodo zaradi turške ofenzive s severa Sirije umaknile skoraj vse svoje kopenske enote na območju. Sirska vojska se je danes že namestila blizu meje. Ameriški obrambni minister Mark Esperje v nedeljo dejal, da so se odločili za umik tisoč vojakov, potem ko so ugotovili, da turške sile na severu Sirije prodirajo globlje, kot so pričakovali.

Po poročanju Sirskega observatorija za človekove pravice in Sane se je sirska vojska danes že namestila kakih šest kilometrov daleč od meje s Turčijo. Nahajajo se na območju med mestoma Al Hasakeh in Ras Al Ain. Prišli naj bi tudi v mesto Tal Tamr.