EU sankcije proti Dodiku zaradi represije nad protestniki?

Ameriški portal U.S. Intelligence News piše, da naj bi Evropska unija načrtovala sankcije proti Miloradu Dodiku, članu predsedstva Bosne in Hercegovine in nekdanjemu predsedniku Republike Srbske. Razlog naj bi bil odnos oblasti in policije Republike Srbske proti demonstrantom iz skupine "Pravica za Davida" (Pravda za Davida).

"Sankcije EU bi lahko vključevale nadaljnje omejevanje za Republiko Srbsko, s poudarkom, da je nasilna represija proti gibanju Pravica za Davida v povezavi s primerom David Dragičević, ko je policija brutalno utišala protestnike Pravice za Davida, pretresla svet," so zapisali v članku. Poudarili so, da bi morali "grozljiv napad" na protestnike, ki se je zgodil decembra na trgu v Banja Luki, temeljito preiskati. Spomnimo, da se je policija 25. decembra brutalno znesla nad mirnimi protestniki in jih nekaj samovoljno pridržala, med njimi tudi očeta umorjenega Davida Davorja Dragičevića. V članku so zapisali še, da so posnetki aretacije Davidovih staršev Davorja in Suzane Radanović, izzvali močne reakcije in šokirali svet.

V članku so zapisali, da bi lahko sankcije vključevale tudi embargo na policijsko opremo. S tem naj bi skušali prisiliti vlado Republike Srbske, da spoštuje pravico ljudi do svobodnega izražanja. Spomnili so tudi, da so ZDA že uvedle ukrep proti srbskemu voditelju Dodiku zaradi aktivnega oviranja implementacije daytonskega sporazuma. Ameriške oblasti namreč lahko po navedbah portala Dodiku blokirajo dostop do morebitne lastnine in sredstev na območju, ki je pod ameriško pristojnostjo.

Informacije ameriškega portala so povzeli tudi nekateri bosanski mediji. Za odziv smo povprašali tudi mamo Davida, a je bila zelo zadržana glede navedb: "Zjutraj sem to prebrala. Ne verjamem ničesar, dokler tega ne naredijo," je Radamnovićeva povedala za 24ur.com.

Naši viri iz evropskih uradov nam načrtov o sankcijah proti Dodiku oziroma oblastem Republike Srbske niso mogli potrditi. So nam pa enotno povedali, da nad takšno odločitvijo ne bi bili presenečeni, saj se o tem špekulira že dalj časa. Takšen predlog bi lahko pripravljala Federica Mogherini, evropska komisarka za zunanje zadeve, ki je sicer pred dnevi v Bruslju sprejela vse tri člane predsedstva Bosne in Hercegovine.