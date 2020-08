Europol in Interpol razbila 19 organiziranih kriminalnih združb, povezanih s hrano in pijačo

Europol in Interpol ugotavljata, da sta lahko organiziran kriminal tudi hrana in pijača. V operaciji OPSON 2020 sta namreč zasegla kar 320 ton potencialno nevarne hrane in pijače. V operaciji, v kateri je vključno s Slovenijo sodelovalo 83 držav, so uspeli razbiti 19 organiziranih kriminalnih združb in pridržati 406 osumljencev. Preiskava je razkrila zaskrbljujoč naraščajoči trend nizkokakovostnih živil, ki je zaradi porasta spletne prodaje lahko povezan tudi s pandemijo koronavirusa.