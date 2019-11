Europol napadel strežnike IS, zaprli več računov in spletnih strani

Europol, oziroma Evropski policijski urad, je sporočil, da jim je v operaciji, v kateri so sodelovali z belgijskimi preiskovalci, uspelo izvesti napad na številne strežnike Islamske države (IS). "Uspelo nam je zapreti več spletnih strani in računov, na katerih so širili propagando IS," je sporočil tiskovni predstavnik belgijskega tožilstva Eric Van Der Sypt.

Islamska država je pod vodstvom Abuja Bakra al Bagdadija nekoč nadzorovala večje območje v Iraku in Siriji, leta 2014 pa so v teh državah imeli okoli več deset tisoč bojevnikov. V oktobrski operaciji ameriške vojske je al Bagdadi umrl, saj je, ko so ga odkrili, sprožil samomorilski jopič.

V izjavi so dejali še, da so sodelovali z devetimi spletnimi giganti, vključno z Googlom, Twitterjem, Instagramom in Telegramom. Skozi preiskavo so ugotovili, da je ponudnik, kjer je največ problematične vsebine – videov, ki vsebujejo IS propagando, in računov, ki podpirajo terorizem in ekstremizem – na Telegramu. "Zato smo ukrepali in s platforme odstranili velik del ključnih akterjev," je dejal Van Der Sypt. Ob tem so v agenciji pohvalili sodelovanje Telegrama z oblastmi in dejali, da so jim pomagali pri "izkoreninjenju sovražne vsebine".

Podoben napad so izvedli že lani, a so se problematične spletne strani in računi spet pojavili, zato "ne pričakujejo, da so jih za vedno utišali".