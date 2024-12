Europol s kampanjo Kri na njihovih rokah: Jih prepoznate?

Ste pripravljeni preizkusiti svoje detektivske sposobnosti in ostrino sokoljega očesa? Europol je zagnal mednarodno kampanjo Kri na njihovih rokah, namenjeno iskanju storilcev najhujših kaznivih dejanj. Na spletni strani Europe's Most Wanted Fugitives so objavljeni podatki in fotografije 24 novih iskanih oseb, obtoženih umorov, poskusov umora in drugih hudih kaznivih dejanj. Med njimi sta tudi dva Slovenca. Kako lahko prispevate k njunemu iskanju?