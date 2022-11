Europol želi s kampanjo priti na sled storilcem najhujših kaznivih dejanj

Evropski policijski urad je začel s kampanjo, s katero želijo že šesto leto zapored priti na sled tistim, ki so storili najhujša kazniva dejanja. Prispevamo lahko tudi sami, saj za pomoč pri aretaciji ponujajo nagrado do 75.000 evrov. Gre za mafijske šefe, morilce in preprodajalce. Torej tiste, ki so v Evropi odgovorni za mnogo smrti. Med najbolj iskanimi je tudi šest žensk. Najbolj znano ime na seznamu je verjetno samooklicana kripto kraljica, Bolgarka, ki jo išče tudi FBI zaradi vodenja One Coina, ene največjih piramidnih shem v kripto svetu. Opeharila naj bi več kot dva milijona ljudi po svetu, med njimi tudi več tisoč Slovencev. Slovenska Policija pa je na seznam umestila dva kriminalca, povezana s tihotapljenjem in preprodajo drog, tretjega pa iščejo zaradi oboroženega ropa.