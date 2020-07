Europol zasegel kar 12 tisoč ton ilegalnih in zdravju škodljivih prehrambenih izdelkov

V časih krize kriminalci najdejo vedno nove načine, kako zaslužiti na račun potrošnikov. In tudi v času covida so, saj je Europol od decembra lani do junija letos zasegel kar 12 tisoč ton ilegalnih in v veliko primerih zdravju škodljivih prehrambenih izdelkov, vrednih okoli 28 milijonov evrov. Največ, pet tisoč ton, so zasegli mesnih izdelkov, okoli 320 ton mlečnih izdelkov, pa dva tisoč ton alkoholnih pijač. Razbili so 19 organiziranih kriminalnih združb in aretirali 406 osumljencev.