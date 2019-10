Veter dosega 216 km/h, moški umrl v prevrnjenem avtomobilu

Vzhodnemu in osrednjemu delu Japonske grozi močan tajfun Hagibis, zaradi česar so oblasti odredile neobvezno evakuacijo za 3,25 milijona ljudi. Že preden je dosegel kopno, so močne padavine in veter ter poplave, ki ga spremljajo, zahtevali eno smrtno žrtev. Odpovedali so več kot 1600 letov.

FOTO: AP Meteorologi so opozorilo pred obilnim deževjem izdali za sedem prefektur, med drugim za Tokio in Šizuoko. Opozorili so pred plazovi blata, naraslimi rekami, močnimi vetrovi in nevihtami. Po napovedih bo sicer vzhodni in osrednji del države tajfun dosegel šele drevi. Ob 16. uri po lokalnem času (9. uri po srednjeevropskem) je potoval v smeri sever–severovzhod s hitrostjo 30 kilometrov na uro. Spremljajo ga vetrovi s hitrostjo 162 kilometrov na uro, pri čemer v sunkih dosegajo 216 kilometrov na uro, navaja japonska meteorološka agencija. Trenutno je približno 100 kilometrov od mesta Šimoda v osrednjem delu države. Vendar pa so že več ur, preden je dosegel kopno, njegovi zunanji deli zahtevali smrtno žrtev v mestu Ičihara vzhodno od prestolnice. Moškega so našli v avtomobilu, ki ga je prevrnil veter. Iz mesta Čiba poročajo o petih lažje poškodovanih. Hagibis je že prinesel obilno deževje, pri čemer je poplavilo poseljena območja v osrednjem delu države. V Hakoneju, ki leži vzhodno od Tokia, je v zadnjih 24 urah padlo 600 milimetrov dežja, je poročala japonska televizija NHK. Ob tem je v regiji Kanto in prefekturi Šizuoka brez elektrike ostalo 29.000 gospodinjstev, je sporočilo podjetje za distribucijo elektrike Tokyo Electric Power. Odredili so neobvezno evakuacijo za 3,25 milijona ljudi, v zasilna bivališča pa se je za zdaj zateklo okoli 13.500 ljudi. 19. tajfun v letošnji sezoni je primerljiv s tajfunom, ki je leta 1958 v osrednjem in vzhodnem delu države zahteval 1200 smrtnih žrtev, so pojasnili na meteorološki agenciji. Zaradi Hagibisa so letalske družbe odpovedale več kot 1600 letov. Prekinili so tudi železniške povezave na več linijah v tem delu Japonske. Odpovedani sta bili dve tekmi svetovnega prvenstva v ragbiju, predvideni za danes. Težave pa tajfun povzroča tudi organizatorjem dirke formule 1 za Veliko nagrado Japonske. Hagibis prihaja nad Japonsko mesec dni po tistem, ko je deželo vzhajajočega sonca prizadel tajfun Faxai, ki je zahteval eno življenje, okoli 130 ljudi je bilo poškodovanih.