Evo Morales odstopil s položaja predsednika

Slednji je Moralesa tudi pozval, naj ne kandidira na novih predsedniških volitvah, za razpis katerih se je odloči. Morales je namreč pred tem napovedal, da bo "sklical nove volitve, ki bodo Bolivijcem omogočile, da demokratično izvolijo nove oblasti".Dodal je, da bo volitve izvedla nova volilna komisija.

Mesa je poudaril, da Morales in podpredsednik Alvaro Garcia Linera ne smeta nadzorovati volilnega procesa in kandidirati na volitvah. "Če vam je ostal kanček domoljubja, se morate umakniti," je povedal predsedniški kandidat opozicije, ki je bil v prvem krogu predsedniških volitev drugi.

Na vprašanje, ali bo kandidiral, je sicer Morales odgovoril, da "morajo biti kandidature drugotnega pomena, najprej je treba pomiriti Bolivijo", so navale tuje tiskovne agencije.

Ugotovili nepravilnosti glede poteka in rezultatov oktobrskih volitev

Za razpis volitev se je odločil, potem ko je Organizacija ameriških držav (OAS), ki je preverila potek in rezultate oktobrskih volitev, pozvala k njihovi razveljavitvi, saj so ugotovili vrsto "nepravilnosti". "Manipulacije z računalniškimi sistemi so tako obsežne, da jih mora Bolivija temeljito preiskati, da bi jim prišla do dna in ugotovila odgovornost v tem resnem primeru,"so poudarili. Zato niso mogli potrditi Moralesove zmage, so dodali.

"Prvi krog volitev 20. oktobra mora biti razveljavljen, volilni proces pa se mora začeti znova," so sporočili. Prvi krog predsedniških volitev je treba ponoviti takoj, ko bo vzpostavljena nova volilna komisija, je pozval OAS.

Morales je po navedbah aktualne volilne komisije na volitvah prejel 47,08 odstotka glasov podpore, njegov glavni tekmec Mesa pa 36,51 odstotka. Dosedanji predsednik je osvojil več kot 40 odstotkov glasov in drugouvrščenega tekmeca prehitel za 10 odstotnih točk. Tako je za las zmagal že v prvem krogu ter osvojil četrti mandat, a zdaj bodo te volitve razveljavili.

Vse od predsedniških volitev 20. oktobra Bolivijo pretresajo izgredi med pristaši različnih političnih taborov. Moralesovi nasprotniki oporekajo njegovi zmagi v prvem krogu volitev.