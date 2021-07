V Italiji že drug dan silovito neurje, po Grčiji in na Hrvaškem pa pustošijo požari

Nad severno Italijo se je že drugi dan zapored in četrtič v dveh tednih razbesnela silovita nevihta. Deroča voda, ki je s kupi kamenja in debel pridrvela s pobočij, je ulice spreminjala v reke, ki so odnašale vse pred seboj. Stopnišča so postala slapovi. "Čez cesto je tekla prava reka, polna smetnjakov, avtomobilov in debel, skoraj bi me odnesla," je razmere opisala Nicoletta Artuso iz Lombardije.

Prožili so se zemeljski plazovi in odnašali dele cest. Številne pa so tudi zaradi nanosov kamenja, blata in drevja neprevozne. "Vsul se je zemeljski plaz, material se je nagrmadil na enem mestu, ki ga je prebila voda in nastal je slap, ki je odnesel cesto in betonske stopnice," stanje v Lombardiji oriše Bruno Bianchi.

Za življenja so najbolj trepetali prebivalci mestec Brienno in Cernobbio. "90-letno mamo sem rešila, da se ne bi utopila med vsemi tistimi ruševinami in naplavinami. Trije zmečkani avtomobili, ki jih je prineslo z zgornjih cest, so tukaj. Nikomur ni mar, da bi nam prišel pomagat. Župana sploh še nisem videla," pravi prebivalka Cernobbia Claudia Della Torre.

Gasilci so rešili več kot 50 ljudi, ki so ostali ujeti v poplavljenih ali zasutih domovih. Žrtev ni bilo, škodo pa še ocenjujejo.