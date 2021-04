Evropa vse bližje digitalnemu zelenemu potrdilu: vlade zagotavljajo, da ne bo obveza

Kljub številnim neznankam in dvomom bo Evropski parlament glasoval o uvedbi potrdila, ki bo olajšalo potovanja znotraj Evropske unije. Vsebovalo bo podatke o tem, ali smo bili cepljeni, ali imamo negativni PCR-test, ali pa smo covid preboleli. Vse to za vstop že tako ali tako zahteva večina članic Unije. Če bomo želeli prehajati meje, ga bomo morali imeti. Evroposlanci so med razpravo zahtevali strogo zaščito osebnih podatkov in nediskrimatornost tistih, ki se ne želijo ali ne morejo cepiti.

