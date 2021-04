Evropa zaostruje ukrepe pred prazniki: Francozi gibanje omejili na radij 10 km od doma

Tako v Evropi kot po svetu število okužb s koronavirusom narašča. Pred velikonočnimi prazniki se je veliko držav odločilo, da zaostrijo ukrepe ter prepovejo druženje in izhode od doma. Policisti ob cestnih blokadah preverjajo, ali ste upravičeno na poti, v državah, kjer so močno prisotni katoliški običaji, pa so zastražena tudi območja pred cerkvami.

