Temperature od 10 do 15 stopinj nad povprečjem, a tudi neurja

Kot poroča Severe Weather, pred območjem nizkega zračnega tlaka nad Atlantikom potuje topel zrak, ki bo poskrbel za nenavadno visoke temperature tudi nad srednjo Evropo, še posebej toplo pa bo nad norveškimi fjordi, kjer bo pihal fen. Bo pa topel zrak svojo pot našel vse do Grenlandije in Svalbarda, skoraj vse do severnega tečaja.

Medtem pa v Španiji in Italiji še naprej težave povzroča nevihtno vreme. Italijanske oblasti na območju Sardinije odpravljajo posledice neurja, ki je prizadelo območje in povzročilo poplave, ki so odnesle vsaj eno življenje; umrla je ženska, ki je sredi poplavne vode ostala ujeta v avtomobilu.

Na Majorki pa si bo opustošenje tri dni po neurju ogledal španski kralj. V hudem neurju je tam v torek umrlo vsaj 12 ljudi, med njimi tudi trije nemški turisti, poročajo nemški mediji.

Najhuje je bil prizadet kraj Sant Llorenç des Cardassar, ki leži približno 60 kilometrov vzhodno od Palme. V dveh urah je na regijo padlo 230 litrov dežja na kvadratni meter.

Gmotna škoda je ogromna, številni so ostali brez strehe nad glavo. Med tistimi, ki so priskočili na pomoč, je sicer tudi teniški as Rafael Nadal.