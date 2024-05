Evropi zaradi segrevanja grozi vedno več neurij in vročinskih valov

Evropa se segreva najhitreje izmed vseh celin. Temperature na stari celini so bile lani nadpovprečno visoke v kar enajstih mesecih. Vročina pa je zahtevala za 30 odstotkov več smrti kot pred dvema desetletjema. Na drugi strani Evropo pestijo tudi vse hujša neurja in poplave. To je le nekaj ugotovitev in dejstev, ki so jih znanstveniki Svetovne meteorološke organizacije in Copernicuse, evropske službe za spremljanje podnebnih sprememb, zapisali v zadnjem poročilu.